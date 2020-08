VERSO IL WEEKEND

LIGNANO SABBIADORO Anche la stagione estiva 2020 per Lignano con il ferragosto è giunta al culmine. Dopo un giugno disastroso, a luglio si è registrato un discreto movimento turistico nei fine settimana con presenze limitate a tre, quattro giorni al massimo, anche se la spiaggia faceva registrare il tutto esaurito, grazie a parecchi pendolari che rincasavano a fine giornata. Anche la ricettività negli alberghi e nell'extra alberghiero in tale periodo è stata a macchia di leopardo. Agosto invece ha sorpreso tutti e ora per Ferragosto si registra il tutto esaurito, con qualche incognita sul finale del mese. Niente fuochi pirotecnici sul mare e niente air show con le Frecce Tricolori e limitati saranno pure i festeggiamenti che gli albergatori son soliti organizzate per i propri ospiti. È un ferragosto in sordina, ben diverso dagli anni precedenti, ma tutto sommato gli operatori non si lamentano più di tanto.

CONTROLLI QUOTIDIANI

Intensa l'attività della polizia municipale, impegnata a fronteggiare il commercio ambulante abusivo in spiaggia, con sequestri quotidiani delle merci. Altro servizio della polizia locale è l'ombra del pontile della Terrazza a Mare di Sabbiadoro, usata da parecchi turisti per riposarsi; ma quest'anno gli assembramenti in quel tratto di spiaggia con teli e altro materiale sono vietati.

POCHE PROTEZIONI

In queste settimane sembra che tutti abbiano dimenticato completamente il lockdown precedente, forse troppo convinti che al mare sia tutto permesso. Infatti nonostante gli appelli di mantenere la distanza di sicurezza sulle spiagge e la mascherina nei luoghi chiusi, a Lignano la mascherina sembra essere divenuta improvvisamente un oggetto sconosciuto. Invece sarebbe necessario tenere ben presente quello che sta accadendo, non solo in Europa, ma nel mondo intero ed è assai strano che molti non percepiscano la serietà del momento. Soprattutto le persone anziane, che hanno patologie da salvaguardare.

I turisti dopo lockdown hanno il desiderio di libertà, ma tali comportamenti sono spesso troppo disinvolti. Vedere la passeggiata serale lungo le vie dei centri di Sabbiadoro e Pineta ricolme di turisti che passeggiano gomito a gomito, è rado incontrare persone che indossino la mascherina, in particolar modo tra i giovani.

Il Comune e la LiSaGest dal canto loro stanno mettendo in pratica con diligenza le direttive governative, sia in spiaggia sia nei luoghi pubblici.

LIBERTÀ SERALI

Il ricco programma di qualificate manifestazioni serali all'Arena Alpe Adria il pubblico è sottoposto ad una serie di diligenti controlli anti Covid, ma allo stesso tempo viene data la possibilità ai turisti di evadere e divertirsi e nello stesso tempo garantendo evasione e divertimento. Per gli addetti non è cosa facile far rispettare tutte le regole necessarie ad una grande marea di persone come lo è in queste settimane a Lignano sia in spiaggia durante le ore diurne, sia la sera per le vie cittadine. In queste settimane si può assistere a lunghe code davanti a certi ristoranti e pizzerie che attendono un posto a sedere per cenare.

