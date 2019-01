Nel 2018 il doppio delle protesi Nuovo ambulatorio al Santa Maria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quasi 700 (693 per la precisione) in regione i pazienti che si sono visti mettere in bocca degli apparecchi ortodontici per migliorare la masticazione grazie al progetto di odontoiatria sociale. Secondo i numeri forniti dal responsabile Roberto Di Lenarda, in testa c'è l'Asuits con 330 casi, seguita da Asuiud con 204 pazienti, quindi il Burlo (90), l'Azienda del Pordenonese (54 casi) e l'Azienda 3 (15). All'Azienda 2, che copre Bassa friulana e Isontino, invece, non è attivato il servizio. Un altro settore in cui il programma sta dando i...