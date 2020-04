Si parlerà di misure di contrasto al diffondersi del coronavirus sul territorio e in particolare nelle strutture sociosanitarie del Friuli Venezia Giulia, nel corso della seduta della III Commissione del Consiglio regionale che il presidente Ivo Moras (Lega) ha convocato per mercoledì 8 aprile, dalle 11 alle 13 in modalità telematica. L'ordine del giorno prevede l'audizione in videoconferenza dell'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, in merito alla situazione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con lui ci saranno i responsabili delle direzioni Salute e Protezione civile, Gianna Zamaro e Amedeo Aristei, oltre al direttore scientifico dell'istituto Burlo Garofolo, Fabio Barbone. Per la seduta sarà utilizzata una piattaforma che in tempo reale garantirà la comunicazione audio/video a due vie, perciò ci sarà un collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Ai consiglieri sarà chiesto di intervenire per non più di 5 minuti, anche perché il collegamento terminerà tassativamente alle 13. La pubblicità dell'audizione sarà garantita attraverso la sua trasmissione, in diretta streaming, sul sito del Consiglio regionale. Viene così soddisfatta la richiesta delle opposizioni che dal 25 marzo chiedevano la convocazione della commissione competente sulle tematiche sanitarie. «La commissione deve essere un interlocutore privilegiato dell'azione del governo regionale. Per dovere di trasparenza e al fine di agevolare i contributi di tutti è importante e necessario aveva detto Mariagrazia Santoro, per il Pd essere messi costantemente al corrente della situazione per poter, a nostra vita, tranquillizzare i cittadini ed essere in grado di dare risposte certe». La stessa consigliera regionale Dem aveva anche annunciato il deposito di un'interrogazione (sottoscritta anche dai colleghi Franco Iacop e Cristiano Shaurli) alla Giunta per conoscere lo stato dell'arte e il Piano per le terapie intensive.

