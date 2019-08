LAVORI IN CORSO UDINE Il cantiere di via Aquileia procede speditamente, al punto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI IN CORSOUDINE Il cantiere di via Aquileia procede speditamente, al punto che il lotto si allunga ancora e la strada, da martedì prossimo, sarà chiusa fino all'intersezione con via del Pozzo, con conseguenze alla circolazione anche per via Giusti e via Zoletti.Originariamente, il cronoprogramma, che stabilisce un massimo di 130 giorni complessivi di lavori, prevedeva tre lotti: il primo tra l'incrocio con via Gorghi e fino a via Giusti; poi il tratto tra via Giusti e Chiesa del Carmine e, successivamente, da lì a Porta Aquileia. Visto...