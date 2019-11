La statistica inchioda la velocità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIUDINE Il mancato rispetto delle regole di precedenza, la guida distratta e la velocità troppo elevata sono le prime tre cause di incidente. Insieme, rappresentano complessivamente il 41,8% dei casi in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati del 2018 analizzati dall'Istat. Considerando solo le strade extraurbane, la guida distratta incide da sola per il 21,6%.La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (67,6%); la tipologia di incidente più diffusa è rappresentata dallo scontro frontale-laterale (992 casi,...