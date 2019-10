LA CRISI UDINE Le lancette dell'artigianato in Fvg sono tornate indietro di quasi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIUDINE Le lancette dell'artigianato in Fvg sono tornate indietro di quasi 50 anni. È dal 1971 che in regione non si rilevava uno stock d'imprese così basso: meno di 28 mila unità. La discesa, iniziata nel 2006, sembra non volersi arrestare. Dopo aver infranto la quota psicologica delle 30mila unità nel 2012, la caduta è proseguita nel 2014 trascinando il numero d'imprese sotto quota 29mila e ancora nel 2019, quando a gennaio le aziende artigiane sono scese sotto le 28mila unità. A settembre di quest'anno erano 27.845, poco meno...