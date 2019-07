La coltellata mortale dopo la lite al campetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAUDINE Si sarebbero conosciuti appena un paio di settimane fa Ermal Halili, il giovane di origini albanesi, 18 anni compiuti da nemmeno due mesi, morto lunedì pomeriggio in ospedale a Udine dopo essere stato colpito con una coltellata al torace, e il ragazzino, un connazionale ancora minorenne, che ora si trova in una comunità in stato di fermo con l'accusa del suo omicidio. È quanto emerge dalle testimonianze finora raccolte dalla Polizia che sta indagando su quanto accaduto intorno alle 15.30 di lunedì nell'area verde Paolo De...