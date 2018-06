L'Udinese fa causa e porta il Comune in Tribunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAUDINE C'è una nuova grana nei rapporti tra Comune di Udine e Udinese Calcio spa: la società sportiva, infatti, ha presentato una causa contro Palazzo D'Aronco per circa 200mila euro. Ad annunciarlo, è stato lo stesso sindaco Pietro Fontanini, nel consiglio comunale di lunedì: «Purtroppo aveva detto -, oggi (lunedì per chi legge, ndr) abbiamo dovuto resistere ad una causa che l'Udinese ha aperto nei confronti dell'amministrazione: probabilmente è cambiato qualcosa, per loro, io pensavo di no, però oggi abbiamo dovuto...