L'ACCORDO

UDINE L'informazione del gruppo Media Friuli, di cui fa parte l'emittente televisiva Telefriuli, da oggi sarà fruibile anche sulle frequenze di Radio Punto Zero, che dal 1977 trasmette capillarmente in tutto il Friuli Venezia Giulia. Il gruppo editoriale raggiunge così i fruitori di notizie anche attraverso il canale radiofonico, dopo la presenza televisiva, cartacea con il settimanale Il Friuli, e social con Telefriuli.it, Udineseblog e ilfriuli.it. L'emittente televisiva friulana produrrà in esclusiva per la radio tre notiziari al giorno, alle 7.30, alle 9.30 e alle 17.30. L'accordo di collaborazione è stato presentato ieri nella sede di Confindustria Udine. «Vogliamo proseguire sulla strada di crescita per offrire ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e agli stakeholders di tutto intero il Friuli Venezia Giulia le informazioni che vogliono, quando vogliono e sullo strumento che vogliono», ha affermato l'amministratore delegato e direttore editoriale di Telefriuli, Alfonso Di Leva. «La collaborazione con Telefriuli arricchisce la nostra offerta informativa, finora focalizzata sulle notizie di carattere nazionale e internazionale e sui principali eventi che si svolgono in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale», ha detto Filippo Busolini, editore di Radio Punto Zero. Per Alessandra Salvatori, direttrice responsabile di Telefriuli, «è l'inizio di una collaborazione di grande soddisfazione per entrambe le emittenti e per i cittadini del Friuli Venezia Giulia».

