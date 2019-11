L'EVENTO UDINE Un successo che si rinnova da 21 anni e che quest'anno è

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOUDINE Un successo che si rinnova da 21 anni e che quest'anno è diventato addirittura straordinario, con 660 squadre iscritte e 15.850 partecipanti, contando i 24 concorrenti per squadra. Di questi, 1.800 studenti. Si connota così la Staffetta Telethon a Udine, che da sabato 30 novembre a domenica 1° dicembre coinvolgerà non solo l'intera città, ma tutta la regione, dato il gran numero dei concorrenti e la discesa in campo anche delle istituzioni. Tutti accomunati da un obiettivo: attraverso la propria partecipazione raccogliere...