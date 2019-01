L'agricoltura fra satellitari e droni protagonista ad Agriest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE Se in Friuli Venezia Giulia l'agricoltura la fa da padrona, non può mancare nel calendario di Udine e Gorizia fiere un evento dedicato, un appuntamento atteso dagli addetti al settore e giunto alla sua 53ma edizione. È Agriest, una tra le fiere agricole più importanti del panorama espositivo del Nord Est con una spiccata visibilità sullo scenario nazionale delle specializzate di settore, che torma nel quartiere fieristico udinese dal 24 al 27 gennaio. A scendere in campo sarà l'agricoltura della meccanizzazione e...