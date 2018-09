Integrazione, il modello del Nord sul Noncello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOPORDENONE A Pordenone cinque delegazioni europee per i progetti di Welcome to Europe 3i. Il Comune ha sviluppato il tema dell'integrazione nell'educazione nelle scuole. Il Comune di Kalajoki (Finlandia) si è occupato dell'integrazione nel mondo lavorativo. L'integrazione nei quartieri e nella pianificazione urbana sono stati approfonditi dal comune svedese di Malmö, il comune di Herceg Novi del Montenegro, si è occupata dell'integrazione dei serbi e kosovari a Roma. E l'università tecnologica di Kaunas, in Lituania, che ha...