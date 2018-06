InAsset nuova sede nella palazzina dell'Expo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NUOVO POLOPASIAN DI PRATO Un nuovo «avveniristico quartier generale, che non soltanto pensa all'utilizzo di spazi consoni per una realtà aziendale, ma guarda anche all'ambiente e alle fonti alternative di energia»: è One InAsset Center, la sede che l'impresa friulana InAsset (tra i principali operatori di telecomunicazioni in Italia, con datacenter anche a Bergamo, Milano, Bologna, Padova e Roma) ha inaugurato a Passons di Pasian di Prato recuperando un edificio utilizzato ad Expo 2015. All'interno del complesso troveranno spazio i nuovi...