In undici rifugi e bivacchi l'aiuto arriva in elicottero

MALTEMPOUDINE Saranno undici le strutture in quota, distribuite tra le Dolomiti friulane, la val Pesarina e le Alpi Giulie ad essere raggiunte dall'elicottero della Protezione civile per azioni di sostegno alla loro attività o per supporto a fasi di ristrutturazione per danni subiti dalla tempesta Vaia. Lo ha annunciato il vicepresidente con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi confermando quanto concordato anche nel corso di un incontro con i vertici del Cai pochi giorni fa. Il territorio montano ha fragilità che devono essere...