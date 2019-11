IN LAGUNA GRADO «Probabilmente era dal 1982 che non si vedeva un'acqua alta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN LAGUNAGRADO «Probabilmente era dal 1982 che non si vedeva un'acqua alta di questo tipo a Grado». A metterlo in luce, al termine di una nottata e una giornata concitate è stato il sindaco gradese Dario Raugna. Una marea anomala, 180 centimetri sul livello del male, ben oltre quanto accaduto lo scorso anno, quando l'acqua era cresciuta fino a 145 centimetri. Nell'isola del sole sono finite sott'acqua zone della città che solitamente rimangono asciutte. Ben 70 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco e dai volontari della...