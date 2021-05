Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia scende al di sotto dell'uno per cento. È la prima volta che accade da quando ai test molecolari sono stati aggiunti anche i tamponi rapidi antigenici. Nel dettaglio, ieri è arrivato allo 0,9 per cento. Su più di ottomila tamponi, infatti, sono stati trovati solamente 75 contagi in tutta la regione, 21 dei quali in provincia di Pordenone e 19 in quella di Udine. I totalmente guariti sono 90.853,...