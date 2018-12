Il Comune vota l'uscita da Udine e Gorizia Fiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DECISIONEUDINE Il Comune esce da Udine e Gorizia Fiere, ma con la possibilità di fare un passo indietro. Dopo il caso politico di una settimana fa, quando alla maggioranza mancarono i numeri per far passare la delibera, ieri il centrodestra non ha ripetuto l'errore. Anzi, sull'emendamento che permette la revoca alla dismissione delle quote, ottiene anche il sì di Prima Udine e M5S. Palazzo D'Aronco aveva motivato la necessità di uscire dalla società per i suoi ripetuti bilanci in rosso (700mila euro nel 2018), ma la decisione aveva...