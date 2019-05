CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASTELLOCOLLOREDO «Entro l'anno» la Regione definirà il possibile utilizzo e le modalità di gestione del castello di Colloredo di Monte Albano, poiché in quell'arco di tempo sarà definita la proprietà tra pubblico e privato, dal momento che una parte del complesso tornerà nella disponibilità delle famiglie originariamente proprietarie. Un passaggio, quest'ultimo, non di poco conto rispetto alle prospettive future, poiché consentirà di definire quanti metri quadrati in contiguità saranno afferenti alla proprietà pubblica. È la...