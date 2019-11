CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non è riuscito a sopravvivere indenne neanche un mese il murale che Simone Mestroni - che da tempo sta cercando di abbellire alcuni angoli di Udine per trasformarla in Città della poesia - aveva realizzato in viale Forze armate, nel Peep Est. L'opera, che era stata dipinta su una cabina di E-distribuzione - era stata inaugurata infatti il 25 ottobre scorso alla presenza di due esponenti della Giunta Fontanini, gli assessori Alessandro Ciani e Daniela Perissutti. Ignoti vandali l'hanno presa di mira deturpando l'opera da un lato...