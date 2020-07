SICUREZZA

UDINE (LI.ZA.) Per garantire ai turisti, ma non solo, una vacanza in sicurezza, nelle principali località turistiche sono stati istituiti i servizi di guardia medica turistica. A Lignano Sabbiadoro il servizio è partito già lo scorso 13 giugno e sarà garantito fino al 20 settembre, nonché esteso anche alle località turistiche limitrofe di Bevazzana e Aprilia Marittima. Dal mare ai monti, in quota la guardia medica turistica è presente a Forni di Sopra, Tarvisio e, da quest'anno, anche a Sappada. A Forni scatterà il 25 luglio fino al 23 agosto, mentre a Tarvisio è già presente da fine giugno e a Sappada da ieri. Per queste località, il servizio è previsto anche nel periodo invernale con una durata diversa per le differenti località. L'attività di competenza dei servizi di guardia medica turistica serve a garantire un'adeguata assistenza sanitaria ai cittadini, italiani e stranieri, che temporaneamente soggiornano nelle località turistiche individuate dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e forniscono sia l'attività ambulatoriale che l'attività domiciliare (quest'ultima organizzata su appuntamento). Nella prima stagione post Covid non è un dettaglio e fornire assistenza contribuisce a rendere più sicure le località turistiche del territorio, un'assistenza che può essere richiesta da tutti i turisti italiani e stranieri, anche extracomunitari, dai lavoratori stagionali e dai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in temporaneo soggiorno in queste località. Inoltre, i medici di guardia si vedranno riconosciuto un compenso aggiuntivo, seppure solo di 3,234 euro all'ora, per due specifici obiettivi: l'utilizzo del registro elettronico e l'adozione misure di controllo e prevenzione contro la diffusione del Covid-19.

