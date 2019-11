Gemona, le famiglie dicono no al cellulare prima dei 13 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCORDOGEMONA Cellulare non prima dei 13 anni e si può anche spostare in avanti l'età. Ciò non per essere contro le nuove tecnologie, ma per saper riconoscere l'importanza di un corretto utilizzo di questo strumento, che sarà fondamentale nel percorso scolastico e lavorativo delle generazioni attuali. È la regola che già 200 famiglie tra Gemona, Artegna e Montenars si sono impegnate ad assumere per contribuire a costruire un corretto rapporto tra giovani e nuove tecnologie nell'ambito del progetto «Patto di Comunità per il benessere...