FORMAZIONEUDINE Oltre tremila e quattrocento tesserati, con un'età che va dai 10 ai 94 anni del socio più anziano. Con dei recordman di frequenza (un iscritto frequenta 26 corsi). In totale, le iscrizioni ai corsi sono 7.871 per l'Università delle LiberEtà del Fvg per l'anno di studi 2018/2019. Il numero di iscritti è di 3484, con 143 insegnanti. PRESENTAZIONELe statistiche dell'anno in corso e le novità per il prossimo sono state presentate ieri come da tradizione nella sede dell'ente, alla presenza dell'assessore regionale Alessia...