VERSO IL VOTO

PREMARIACCO A Premariacco il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e deputato, Walter Rizzetto, con il referente di area Ugo Falcone, hanno incontrato i vertici locali del partito, Antonio Michelutti e Fabrizio Polito, per assicurare il loro appoggio a una coalizione politica espressione di figure civiche del territorio, dopo il caos e la frammentazione di diverse liste a seguito degli arresti domiciliari dell'ex sindaco Roberto Trentin nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione degli appalti comunali.

«Abbiamo appreso con stupore dalle parole del consigliere leghista Elia Miani dichiara Rizzetto che la Lega vorrà correre da sola in occasione del rinnovo dell'amministrazione comunale a settembre, così come anticipato sulla stampa locale. A questo punto, vista la refrattarietà del consigliere Miani a partecipare ad un tavolo unico, Fratelli d'Italia scenderà comunque in campo con le proprie forze, appoggiando una lista che sia espressione di donne e uomini di indubbia serietà, legalità e trasparenza. In ogni caso auspichiamo un ripensamento, FdI è da sempre inclusiva, mi sono spesso sentito con il collega Moschioni per raggiungere una sintesi che sia di assoluta garanzia e bontà per i cittadini di Premariacco dopo le scioccanti notizie giunte negli scorsi giorni» conclude il deputato di Fratelli d'Italia.

