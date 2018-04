Droga in Carnia fra gli studenti l'inchiesta della Polizia si allarga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAZIONEUDINE Un giro di droga, per lo più marijuana, destinata allo spaccio sulla piazza tolmezzina a studenti anche minorenni, è stato stroncato da un'indagine della Polizia di Stato, conclusasi ieri con decine di perquisizioni, locali e personali in Carnia ma anche in diverse località della provincia di Udine. L'inchiesta, partita a fine agosto dopo il grave malore che aveva colpito una ragazza dell'Alto Friuli, finita in overdose a causa dell'assunzione di metadone e metanfetamina, ha portato complessivamente alla denuncia di 4...