Croatto: «Con il cantiere via insicura Il Comune adesso ci paghi i vigilantes»

LE REAZIONIUDINE «Siamo tutti preoccupati. Con il cantiere per la sistemazione della via, ci sono più pericoli. È tutto chiuso, c'è meno gente che gira». Gianni Croatto, presidente degli Amici di via Mercatovecchio (nonché gioielliere) è un fiume in piena, dopo la rapina con sparatoria di ieri mattina. «Con il cantiere ci sentiamo più insicuri, la nostra impressione è questa e i fatti di questa mattina (ieri ndr) lo dimostrano. Non so se la rapina sia stata fatta perché c'è il cantiere, questo di certo non posso neanche...