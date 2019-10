Crac Coopca, il tribunale rigetta la responsabilità della Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il Tribunale di Udine ha rigettato la richiesta di citazione della Regione Friuli Venezia Giulia come responsabile civile per il crac della Coopca. Era stata avanzata dalle parti civili private costituite nel processo per il crac della storica cooperativa carnica di consumo sciolta nel settembre 2016, dopo 110 anni di attività, in seguito alla crisi scoppiata nel novembre 2014 con la presentazione dei libri in tribunale e la richiesta di concordato.SENTENZALo ha deciso ieri, dopo il primo rinvio di lunedì, il nuovo collegio...