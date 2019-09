Biblioteche e collezioni si svelano in un clic

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀUDINE Nuovo portale per consultare online collezioni e archivi delle biblioteche dell'ateneo friulano Teche.uniud raccoglierà le opere e i materiali dei fondi, degli archivi personali e delle biblioteche private conservati dall'Ateneo. Obiettivo dichiarato: far conoscere il materiale bibliografico, archivistico, documentario e fotografico. Il portale sarà reso disponibile online e presentato domani alle 17.30, nell'aula T7 di palazzo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine. Teche.uniud permetterà a studiosi e pubblico di tutto il...