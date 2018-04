CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLLEYLa SuperLega ha la sua prima finalista: è la Lube Civitanova che ha battuto ieri per 3-1 Modena chiudendo la serie proprio sul 3-1. Una partita in cui la squadra di Medei si è affidata alla grande giornata di Sokolov e di Sander (15 punti a testa), protagonisti assoluti assieme a Cester autore anche di quattro ace. Modena ci ha provato, ma non è bastato: la squadra di Stoytchev è riuscita anche in una incredibile rimonta nel quarto set, da 13-20, fino allo spettacolare testa a testa finale chiuso sul 30-28 da un attacco di Juantorena...