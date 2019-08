«UN VERONA DA SALVEZZA CON JURIC CE LA FAREMO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Verona è la società di serie A che cambia più spesso categoria, in questo decennio. Era in C1 sino al 2011, arrivò in A, per due volte si battè per l'Europa league, con Mandorlini, retrocedette e per due volte è risalito immediatamente, anche grazie al super paracadute economico, di 25 milioni. Stavolta, non dovesse farcela, avrebbe appena 15 milioni di contributo, dipenderà anche dalle altre 2 retrocesse. Dalla primavera 2012, il proprietario è Maurizio Setti, 56 anni, imprenditore della moda, con il marchio Manila Grace. Da un...