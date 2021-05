Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE BIl Cittadella batte il Monza per 3-0, potrà permettersi di perdere con due gol di scarto, giovedì, dalle 20,45, mentre il Venezia supera il Lecce 1-0 e dovrà pareggiare. Gli arancioneroverdi avrebbero meritato un'altra rete, Johnsen in avvio calcia sul primo palo, Gabriel replica. Su angolo, Modolo devia con il corpo e Fiordilino non trova la zampata sottoporta. Le conclusioni sono frequenti, raramente la squadra di Zanetti ha...