RUGBY

L'avventura del Benetton Treviso in Pro14 continua almeno per altre quattro stagioni. Il club della Ghirada e la Fir hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo della licenza fino al 2024. Il protocollo sottoscritto prevede un contributo economico Fir di 4.800.000 euro a stagione, oltre 19 milioni di euro complessivamente nell'arco del quadriennio.

In questo modo la Fir si garantisce la stretta collaborazione tecnica da parte dei Leoni, sia nella gestione dei giocatori in termini di minutaggio, per farli arrivare al meglio agli appunatmenti della nazionale maggiore, sia in termini di disponibilità per raduni e convocazioni.

PROGETTO

Lo sviluppo del progetto tecnico federale prevede anche l'assegnazione dei migliori giovani dell'Accademia nazionale Ivan Francescato alle due franchigie italiane.

«Il Benetton costituisce da oltre quarant'anni un'eccellenza del rugby italiano - ha dichiarato in una nota il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi - ed una realtà consolidata ad alto livello nel panorama continentale. Il consiglio federale è felice di aver raggiunto un accordo con il presidente Zatta per il rinnovo quadriennale della licenza, che consentirà alla franchigia biancoverde di lavorare con serenità e con le necessarie garanzie economiche per continuare ad innalzare i propri standard, al servizio del rugby italiano. Nell'ultimo quadriennio la nostra collaborazione ha mosso importanti passi avanti, con un'accresciuta unità di intenti e di visione, imprescindibile per il raggiungimento di obiettivi individuali e comuni». Soddisfazione anche in Ghirada. «Un segnale importante, di continuità ma soprattutto di condivisione progettuale e di vedute da cui l'intero movimento trarrà considerevole beneficio» ha detto Amerino Zatta.

