Seb evita polemiche: «Le gare vanno così»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONISHANGHAI Con due monoposto in prima fila, la Ferrari torna a casa con un magro bottino. Vettel, vittima della collisione provocata da Verstappen, forse anche per non creare altre polemiche, ha minimizzato gli effetti del danno provocato dall'arrembante olandese. «Le gare sono così - ha dichiarato Seb -. Cose che succedono. L'urto è stato negativo per entrambi. Non c'è molto da aggiungere. Ho perso il bilanciamento della vettura. Con tantissimo sovrasterzo, era difficile stare in pista, cercavo solo di sopravvivere». Le speranze...