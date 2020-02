Il Pordenone è al secondo stop di fila, ha perso la brillantezza di fine anno, ma resiste al secondo posto. Il Cittadella veniva da una vittoria in 6 gare, a Trapani soffre eppure vince 3-0. A La Spezia i neroverdi non riescono a mantenere lo 0-0 anche se iniziano bene. L'ex Ciurria impegna il portiere Scuffet, friulano, nella deviazione. Nella ripresa i ramarri attaccano, concedono però un'occasione a Gyasi e poi il sinistro vincente a Matteo Ricci, su disimpegno sbagliato da Camporese. Nel recupero Maggiore interviene in ritardo su Pobega, l'espulsione è inevitabile, la squadra di Tesser non ha però il tempo per pareggiare. A Trapani, il Cittadella è salvato da Paleari su Colpani, il vantaggio arriva al 25', Branca crossa radente da sinistra, Proia gira la terza rete stagionale. Raddoppia Diaw, su errore di Coulibaly, mentre Scognamiglio non sale per lasciare in fuorigioco il bomber, in doppia cifra. Chiude Nicola Pavan, di testa, al primo gol in B, su cross al bacio di Rosafio. La squadra di Venturato risale al 5° posto.

Il Frosinone fatica per superare l'Entella, ringrazia il destro da fuori di Dionisi, in una delle rare occasioni. L'Ascoli passa per 3-0 a Livorno. I toscani sono quasi condannati, esonerano Tramezzani e affidano la panchina a Breda. Per i marchigiani doppietta di Trotta, al debutto, inframezzata dal gol di Tommaso Morosini. È felice lo spagnolo Abascal, 30 anni, sostituto temporaneo dell'allenatore Paolo Zanetti (licenziato). In serata l'annuncio del nuovo tecnico: Roberto Stellone. Nella gara delle 18, l'Empoli supera il Crotone per 3-1, Pasquale Marino debutta con le reti di Tutino, Mancuso ed Henderson. Oggi il derby fra Chievo e Venezia, tra playoff e playout.

