È stato un po' il sabato del Venezia, rimontato sul 2-2 dall'Entella, non del Pordenone, superato dal Benevento tritatutto. Il meglio per il nordest era stato venerdì sera, con il successo del Cittadella a Pescara, dove adesso è in discussione Legrottaglie, espulso per doppia ammonizione. Il Pordenone, dunque, perde 2-1 al Santa Colomba, dove Pippo Inzaghi si conferma specialista della fase difensiva, concedendo gol solo nel recupero. Gli mancavano 10 giocatori, eppure i ramarri non sono riusciti a imporre sempre il gioco. Al 37' segna Nicholas Viola, super mancino, su punizione, il raddoppio è di Roberto Insigne, il fratello dell'azzurro Lorenzo, dopo un'ora. Nel recupero Bocalon per i friulani, che potevano pareggiare ma restano in ribasso.

Il Venezia avanza al 9' con il rigore di Samuele Longo, l'ex interista sgambettato da Coppolaro, ma c'era un fuorigioco in partenza, nell'azione sulla destra. Il pari è al 29', dell'Entella, con il rigore di Giuseppe De Luca, toccato da Modolo. Nel finale il gol di Aramu, uno da serie A subito, il 2-2 ligure è con Mancosu, in mischia. Spettacolo a Castellammare, la Juve Stabia avanza con il solito Forte, il Crotone la rovescia con Armenteros e Benali, immediato il 2-2 di Calò, mentre nel finale risolve Addae, di testa, per i campani. A Livorno si presenta con un 3-0 sorprendente Bepi Pillon, il tecnico più veneto, per militanza. Asencio fa gioire Cosenza con una doppietta, poi Bruccini. I toscani sono in 10 da metà ripresa per la doppia ammonizione di Agazzi. Stupefacente lo Spezia, 12° risultato utile, 3-1 all'Ascoli. I liguri sono secondi, aspettando il Frosinone.

Vanni Zagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA