Mondiali, una vittoria d'obbligo contro la Giamaica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NAZIONALE DONNELa speranza, adesso, è che non si siano montate la testa. È apprezzabile il tentativo dialettico di resistere («Non abbiamo ancora fatto nulla», «Vietato sedersi sugli allori»), ma le luci della ribalta che si sono accese sulle ragazze della Nazionale impegnate al Mondiale in Francia, sono state davvero accecanti. La vittoria in rimonta all'esordio contro la favoritissima Australia, con la doppietta di Bibì Bonansea, ha scatenato una slavina d'amore dalla quale oggi alle 18, nel match contro la Giamaica, le azzurre...