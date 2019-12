CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONICONEGLIANO «So che molti tifosi si sono riuniti per sostenere la squadra, e anche noi vorremmo essere lì a festeggiare tutti insieme perché non c'è niente di più bello che vincere insieme». Il pensiero del presidente della squadra Piero Garbellotto va subito ai tifosi e alla città La gioa per l'impresa è incontenibile: «Credo che il 50% del mondiale lo abbiamo vinto sabato contro il Vakifbank, qui abbiamo fatto una prestazione importante. Pietro Maschio ha fatto un grande lavoro per mettere a punto la squadra, che in questo...