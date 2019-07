La nuova sfida di Brugnaro: punta alla A2 con Chiusi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETVENEZIA Il simbolo è un toro, i colori sociali sono il bianco e il rosso. Non sono i Chicago Bulls, ma la San Giobbe Basket Chiusi. La Val di Chiana, provincia senese è terra di carne buona, soprattutto. Ma dove si mastica anche tanta pallacanestro, vista la vicinanza con Siena. È da qui che è partita una nuova avventura per Luigi Brugnaro che, non pago di aver fatto risalire la Reyer Venezia dalla serie B e averla portata a due scudetti negli ultimi due anni, lo scorso anno ha rifondato la squadra di pallacanestro senese, l'ha...