SERIE B

La serie B si è giocata per intero, ieri sera, ogni gol era accompagnato dai consueti abbracci. A Cremona le porte erano chiuse, 2-3 con reti di Ravanelli e Parigini, per l'Empoli Sierralta, Mancuso su rigore (mano di Valzania) e Bajrami. Per il Pordenone, due punti in 6 partite, ora due vittorie fanno di nuovo sperare nella promozione diretta: a Udine conferma il posto nei playoff grazie al solito Gavazzi, a bersaglio al 32', fra gol e assist è davvero da serie A: l'1-1 della Juve Stabia è su rigore, Gasbarro non si ferma in tempo, realizza Di Mariano, poi l'8° gol di Strizzolo. Venezia sconfitto a Salerno, pure l'ex ct Ventura insegue la seconda piazza: rigore di Kiyine (non era da punire la scivolata di Fiordaliso), a metà ripresa Micai devia il destro dal dischetto di Longo (valeva un pari meritato), il 2-0 è di testa, di Karo, su cross di Cerci. Il Cittadella sbanca Cosenza con Stanco e Vita, per i silani Asencio. Si ferma a 6 la sequenza di successi del Frosinone: Livorno avanti con l'argentino Ferrari, 1-1 di Citro, poi Del Prato e Dionisi su rigore. Il Benevento passa anche a Perugia, di testa Caldirola, Insigne: per Cosmi sono 5 sconfitte di fila, tornerà Oddo? L'Entella avanza a Trapani con l'autogol di Coulibaly, 4-1 con Evacuo, Pettinari, Taugourdeau e Scaglia.

Vanni Zagnoli

27^ giornata: Cosenza-Cittadella 1-2, Cremonese-Empoli 2-3, Crotone-Pisa 1-0, Livorno-Frosinone 2-2, Perugia-Benevento 1-2, Pordenone-Juve Stabia 2-1, Salernitana-Venezia 2-0, Trapani-Entella 4-1. Oggi (Dazn, radioRai): dalle 21 Spezia-Pescara, rinviata Ascoli-Chievo, Classifica: Benevento 66, Frosinone 47; Crotone 46, Cittadella 43, Salernitana 42, Spezia 41, Pordenone 40, Empoli 39; Chievo 37, Entella e Pescara 35, Juve Stabia 34, Pisa e Perugia 33, Venezia 32; Ascoli 31, Cremonese 27; Cosenza e Trapani 24, Livorno 18.

