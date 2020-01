L'INTER ACCELERA SULLE FASCE C'È YOUNG OLTRE A SPINAZZOLA

MERCATO

MILANO Il colpo più clamoroso del mercato invernale lo ha messo a segno finora il Milan con Ibrahimovic, ma è l'Inter la società più attiva. Sta cercando in ogni modo di assicurare a Conte i rinforzi chiesti per puntare con ancor più convinzione allo scudetto. E per farlo scommette sugli esterni, fondamentali nel modulo contiano: Leonardo Spinazzola e Ashley Young.

L'arrivo del romanista in cambio di Politano si era tinto improvvisamente di giallo nelle ultime ore, ma gli ostacoli ieri sera sembravano superati ed è attesa l'ufficialità. Un affare che doveva essere lampo, salvo essersi complicato all'improvviso fino a rischiare di naufragare. Dopo gli esami medici il club nerazzurro avrebbe preferito continuare, infatti, con i test fisici per meglio valutare le condizioni di Spinazzola che rientra da una delicata operazione al ginocchio. Esami che non sono stati sostenuti dal difensore. La Roma si è innervosita, lInter ha chiesto di cambiare la formula del trasferimento: da prestito con obbligo di riscatto a prestito con diritto di riscatto. Dopo ore di silenzio con le parti nettamente distanti, le società sembra abbiano trovato unintesa: l'obbligo di riscatto resta ma sarà legato però alle presenze e al minutaggio. Una formula che, salvo nuovi colpi di scena, ha sbloccato loperazione. Spinazzola, che nellultimo mese ha giocato un solo minuto, sarà unalternativa a Biraghi e Asamoah, spesso infortunato. A Conte il compito di ottenere il massimo dal terzino che aveva ben impressionato sia all'Atalanta che alla Juve.

L'arrivo di Spinazzola non esclude però l'ingaggio di un altro esterno, Ashley Young. Il 34enne del Manchester United è ormai in dirittura d'arrivo: accordo per circa un milione e mezzo. Oggi l'arrivo a Milano per le visite mediche, firma attesa già in serata. Young fa bene sia la fase offensiva che quella difensiva e può giocare indifferentemente su entrambe le fasce. Il suo arrivo potrebbe coincidere con la partenza in prestito di Lazaro.

E in attesa di Eriksen (Vidal a quanto pare resterà a Barcellona, trattenuto da Messi) l'Inter lavora anche al possibile arrivo di Giroud, che sembra perfetto come vice Lukaku e che pur di mettersi agli ordini di Conte preferirebbe l'Italia alla prospettiva di fare il titolare a Lione.

IBANEZ ALLA ROMA

Al lavoro anche il Milan, che si sta muovendo sia in entrata che in uscita. Caldara è tornato all'Atalanta, da dove è arrivatop Kjaer che a Bergamo non trovava spazio, mentre Rodriguez è ormai del Fenerbahce. Rimane da risolvere il rebus Piatek, che ora potrebbe rimanere perché Siviglia ed Aston Villa hanno virato su altri obiettivi. Ora potrebbe essere messo in cantiere uno scambio Suso-Cengiz Under con la Roma, ma il problema è l'ingaggio dello spagnolo.

Proprio la Roma si sta dando da fare in cerca di rinforzi. Per la difesa è stato soffiato al Bologna l'atalantino Ibanez, nazionale olimpico del Brasile che a Bergamo faceva la riserva ma che viene comunque giudicato molto promettente. Il suo arrivo a Trigoria vuole dire che uno tra Cetin e Juan Jesus è in partenza.

