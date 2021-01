RUGBY

La scorsa settimana Lorenzo Cannone, giovane terza linea del Petrarca, escluso dalla Fir dalla nazionale under 20, perché non firma il Nuovo regime (contratto) che lo legherebbe alla federazione fino a 25 ani.

Ora Matteo Minozzi, estremo padovano di scuola Valsugana in forza ai Wasps in Premiership, auto escluso dal Sei Nazioni perché «sono stanco fisicamente e mentalmente, un po' troppo per vivere altri due mesi in una bolla» scrive il giocatore su Instagram.

Non si può dire manchino i casi nell'ambiente azzurro alla vigilia dell'appuntamento più atteso dell'anno. Ieri il commissario tecnico Franco Smith ha diramato la lista dei 32 convocati per il debutto nel torneo, il 6 febbraio a Roma contro la Francia e il 13 in Inghilterra. Raduno il 28 gennaio a Roma, giorno della presentazione al Salone d'onore del Coni.

Oltre a Minozzi manca per infortunio l'altra stella italiana di Premiership Jake Polledri (Gloucester). Ovvero gli unici due giocatori di livello internazionale su cui può contare, per ora, la Nazionale ora che non c'è più Parisse. Non è il miglior viatico per una squadra chiamata a interrompere la serie nera di 27 sconfitte consecutive, 5 anni senza vittorie, inanellata nell'era Gavazzi. Aggiungiamo gli infortuni a Steyn, Ferrari, Violi non disponibili, e il quadro è completo.

Fra le novità ci sono la prima convocazione dell'oriundo argentino Ignacio Brex, dovrebbe blindare la difesa, e dei giovani Riccardo Favretto (Treviso), Daniele Rimpelli, Marco Manfredi. Ritorni per Federico Ruzza, Marco Riccioni e Cherif Traoré del Benetton. Numero 8 dovrebbe schierarsi Michele Lamaro. Poi poco altro. La scarsa profondità della rosa non consente grandi alternative. Tre i giocatori del declassato Top 10 (Trulla, Mori, Stoian), guarda caso di Calvisano e Fiamme Oro.

I CONVOCATI E GLI INVITATI

Piloni (6): Ceccarelli, Fischetti, Riccioni, Rimpelli, Traorè, Zilocchi. Tallonatori (3): Bigi, Lucchesi, Manfredi. Seconde linee (5): Niccolò. Cannone, Favretto, Lazzaroni, Sisi, Stoian. Terze linee (5): Lamaro, Mbandà, Meyer, Negri, Ruzza. Mediani di mischia (3): Braley, Palazzani, Varney. Aperture (3): Allan, Canna, Garbisi. Trequarti (7): Bellini, Brex, Ioane, Mori, Sperandio, Trulla, Zanon. Invitati (5): Biondelli, Boni, Giammarioli, Menoncello, Violi.

