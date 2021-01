IL RITIRO

Leonardo Ghiraldini ha deciso di chiudere la carriera internazionale. L'annuncio è stato dato ieri dalla Federugby con una nota ufficiale. La decisione era nell'aria. Giunto a 36 anni, il tallonatore padovano aveva dato il suo contributo nell'ultimo travagliato 6 Nazioni offrendo al ct Smith la sua enorme esperienza in una squadra bruscamente ringiovanita. Ma nelle ultime pre-convocazioni il suo nome era uscito dalle liste. Ghira chiude una carriera azzurra straordinaria: è il tallonatore più presente di tutti i tempi con 107 caps che l'ha visto indossare la maglia dei Barbarians. Della Nazionale è stato anche 17 volte capitano. «Ho sempre dato tutto me stesso per l'azzurro consapevole che non fosse un diritto acquisito giocare per l'Italia, ma facendo il possibile per conquistarmi quel diritto - ha detto l'avanti padovano -. Ogni convocazione con la Nazionale l'ho considerata un'occasione unica e speciale».

SCUOLA PETRARCA

Scuola Petrarca, ha vinto uno scudetto col Calvisano e uno con Benetton Treviso. Con la maglia dei Leoni ha poi disputato 4 Celtic League. Ha lasciato Treviso per la prima linea del Leicester (2 stagioni) nel campionato inglese, quindi il trasferimento in Francia allo Stade Toulousain dove ha conquistato il campionato nel 2018-19. Il suo finale di carriera è stato sfortunato. Rientrato in extremis, dopo un grave infortunio, tra i convocati per la Coppa del Mondo in Giappone, ha visto sfumare il rientro contro gli All Blacks a causa del ciclone Hagibis che ha portato all'annullamento della partita. Ha poi trovato un nuovo contratto in Francia con il Begles Bordeaux, ma è sopraggiunto il Covid e non ha disputato neppure una partita ufficiale. «Per etica del lavoro, professionalità, capacità di ispirare i compagni con l'esempio Leonardo è uno dei più grandi rugbisti italiani di ogni tempo» ha detto il presidente della Fir, Alfredo Gavazzi.

