IL MERCATO

MILANO Il Milan è uno dei club protagonisti di questo strano calciomercato estivo. I dirigenti della società rossonera hanno incontrato Fali Ramadani, procuratore del croato Ante Revic, l'attaccante che un anno fa arrivò a Milanello dall'Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale.

Adesso il Milan punta ad assicurarsi a titolo definitivo il giocatore, fra i protagonisti in questa tormentata stagione agonistica. Con Ramadani gli emissari del Milan hanno parlato anche di un altro attaccante: Luka Jovic, che nell'estate di un anno fa approdò al Real Madrid in cambio della ragguardevole cifra di 60 milioni. Il serbo è in uscita dal club Blanco, ma ha un ingaggio troppo elevato, dal momento che percepisce 5 milioni a stagione. Jovic potrebbe rappresentare il dopo Ibrahimovic. Lo svedese difficilmente resterà al Milan, anche tenendo conto delle sue dichiarazioni dopo il successo sulla Juventus, ma se non è detta l'ultima parola.

In casa rossonera torna di moda anche il nome del fantasista spagnolo Dani Olmo, finito dalla Dinamo Zagabria al Lipsia, che potrebbe seguire Ralf Rangnick a Milano. La Lazio prepara la conferma di Vavro e Matteo Pessina sembra sempre più proiettato verso il ritorno all'Atalanta, ma solo a fine stagione. Sul giocatore, attualmente in forza al Verona, c'è il Valencia, che dovrebbe restituire alla Roma il jolly Florenzi. Quest'ultimo fa gola a Gasperini.

Il Genoa punta sul riscatto del difensore Goldaniga dal Sassuolo e, passando sulla sponda doriana, Linetty dovrebbe lasciare la città della Lanterna per indossare la maglia della Fiorentina, o del Torino. Il club toscano vuole investire nel futuro, per questo ha già stanziato un piccolo tesoretto di 12 milioni per assicurarsi il cartellino di Joao Pedro del Cagliari. La cifra messa assieme da Commisso, tuttavia, viene ritenuta inferiore al valore del giocatore dal presidente sardo Giulini che ne chiede almeno 5 di più.

Il Genoa, intanto, s'interroga sul dopo-Perin: dal Venezia potrebbe arrivare Luca Scartezzini, portiere di scuola Fiorentina. La Juve, secondo quanto riferisce il Daily Express, avrebbe proposto al centrocampista gallese Aaron Ramsey - sbarcato a Torino un anno fa a parametro zero - di tornare in Premier per indossare la maglia del Chelsea; il club bianconero spera in qualche modo di arrivare a Jorginho, regista assai gradito a Sarri, che lo lanciò nel Napoli e lo volle con sé anche a Stamford Bridge per consegnargli le chiavi del centrocampo della squadra Blues.

Il Betis Siviglia, attualmente allenato da Alexis Trujillo, a partire dalla prossima stagione agonistica, avrà un nuovo tecnico: Manuel Pellegrini, 67 anni, che in Spagna si è già seduto sulle panchine di Villarreal, Real Madrid e Malaga.

