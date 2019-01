COLPO ESTERNO Una doppietta nel finale di Federico Chiesa regala i quarti di

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COLPO ESTERNOUna doppietta nel finale di Federico Chiesa regala i quarti di Coppa Italia alla Fiorentina, che batte il Torino nel suo stadio e lo elimina. Punizione dura per i granata, sconfitti 2-0 dopo aver tenuto il pallino per tutto il 2. tempo pur in una partita equilibrata: 2 frustate in contropiede finalizzate dall'attaccante viola hanno fatto la differenza in un match in cui anche il Var ha avuto un ruolo chiave. Sia per la squadra di Pioli, non concedendo un rigore al 20', sia per il Torino, che si è visto annullare il gol del...