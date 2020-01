BASKET EUROCUP

Il tesseramento di Andrew Goudelock e il successo in Grecia: quella firmata da Venezia è una vera doppietta. In attesa di inserire l'ex Armani, che a 3 mesi dall'accordo con la Reyer ha completato il recupero e potrebbe debuttare già sabato sera al Taliercio contro la Virtus Bologna, i campioni d'Italia siglano il colpaccio a Patrasso, nel terzo turno delle Top 16 di Eurocup.

Il successo di due lunghezze (68-70) porta gli orogranata al comando del girone F con 4 punti, Promitheas, Brescia e Oldenburg sono a 2, ma le ultime due si sfidano oggi alle 20.30 in casa della Germani.

L'Umana Reyer è la prima a vincere in trasferta in un girone fin qui molto equilibrato, per questo l'impresa in Grecia potrebbe pesare in una fase che qualificherà le prime due c dopo sei turni.

Sono tre gli eroi del successo: il solito Mitchell Watt (17 punti), Stefano Tonut (15) e Julyan Stone, autore di un solo canestro, ma di una prova eccellente in difesa e a rimbalzo, dove Venezia domina e quindi davvero decisivo. Rientrato dopo una sosta in panchina a causa dei problemi di falli (complice un arbitraggio casalingo come dice il 28-12 sui liberi tirati a favore dei greci), Stone spezza il 16-0 del Promitheas, tornato dal 42-58 alla parità al 33' grazie a Ellis (21). Dopo la tripla provvidenziale di Stone, sono i punti di Watt e Tonut (23 in coppia nella ripresa) a lanciare la Reyer verso il quarto successo consecutivo in 10 giorni. Anche perché il Promitheas tira male da tre (3-20) pagando forse i continui spezzettamenti del ritmo a causa del cronometro del campo di casa che fa le bizze.

Tonut firma il 65-69 sulla palla a due decisa da Bramos, dopo la tripla di Lypovyy, l'azzurro fa 1-2 ai liberi, ma Babb fallisce la tripla della eventuale beffa.

Loris Drudi

