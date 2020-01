Claudio De Min

In due partite la Juve fa quattro punti più dell'Inter: due settimane fa le grandi nemiche erano affiancate, adesso i bianconeri, quasi all'improvviso, sono a più 4. Dopo il pari casalingo con l'Atalanta, Conte ha dovuto incassare anche il pareggio di Lecce: «Se non siamo sempre al 200 per cento siamo una squadra normale» ha, come al solito, esagerato ieri il tecnico nerazzurro. Curioso invece come la squadra pugliese, obiettivamente modesta, abbia fermato le due più serie pretendenti al titolo. Sarri, esattamente come una settimana fa, ha dovuto soffrire fino alla fine. La sensazione, che si rafforza, partita dopo partita, è che quando inevitabilmente cala l'intensità del pressing, ed è costretta a difendere più bassa, la Juve vada in affanno. E che, quando è in difficoltà, il tridente non aiuta di sicuro. Sarri ieri voleva chiudere la partita (prima con Higuain, poi con Douglas) invece ha rischiato di buttare due punti. La realtà è che il Parma non è esistito finché la Juve ha avuto fiato (il momentaneo 1-1 di Cornelius è stato del tutto casuale), ma nel finale ha davvero spaventato i bianconeri. Stavolta più che mai a fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo e infatti, a parte qualche lampo isolato di Dybala, la Juve ieri è stata soprattutto lui: 7 partite di fila in gol nelle quali ha segnato la bellezza di 11 reti e 16 centri in tutto.

Detto del rallentamento dell'Inter e delle ricorrenti ansie della Juve, si può anche far finta di niente ma è abbastanza evidente che la squadra più in forma della serie A è di gran lunga la Lazio: undici vittorie di fila, gol a grappoli (46 in tutto, sette più della Juve): se batte il Verona nel recupero, fra una settimana, salirà a tre punti dalla vetta ma, soprattutto, scavalcherà l'Inter. I difetti di Juve e Inter fanno della Lazio, al momento, una candidata tutt'altro che trascurabile allo scudetto.

