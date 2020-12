SERIE B

È un ottimo Natale per il Cittadella, alla 4. vittoria di fila, supera il Frosinone per 1-0. Discreto per il Venezia, fermato a Cosenza sullo 0-0, e anche per il Vicenza, che al Menti rimonta la Reggina sull'1-1. Il Pordenone, invece, è beffato allo scadere dalla Cremonese, avanti al 20' st con Celar, raggiunta subito da Falasco e infine a bersaglio con Ciofani. Il Citta è rapido in avanti e ordinato in difesa, coglie due traverse con Tsadjout, segna all'intervallo con Ogunseye. In totale altre 4 occasioni per i granata, mentre il Frosinone si fa vivo solo alla fine. Due opportunità per il Cosenza, 4 per il Venezia, più la traversa di Aramu. Il Vicenza è all'8° risultato utile in 9 gare, Reggina avanti con Bianchi, 1-1 al 14' st su errore di Plizzari: segna Longo, poi espulso per il piede a martello su Di Chiara. Il Pisa avanza con Gucher e Mazzitelli, nell'ultimo quarto d'ora il 2-2 del Chievo con Djordjevic e Ciciretti. Le altre gare: Empoli-Reggiana, Spal-Lecce 1-0, Monza-Ascoli 2-0, Pescara-Brescia 1-1, Empoli-Reggiana 0-0.

Classifica: Salernitana 28, Empoli 27; Cittadella e Spal 26, Frosinone 24, Monza e Venezia 23, Lecce 21; Chievo 20, Brescia e Pisa 18, Pordneone 17, Vicenza 16, Cremonese 15, Reggiana 15; Cosenza 13, Pescara 12; Reggina 11, Ascoli 6, Entella 5.

Vanni Zagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA