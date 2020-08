CALCIO

PLAYOFF SERIE B

PASSA IL CHIEVO

È il Chievo a passare il turno nella prima partita di playoff di serie B: 1-1 dopo 120 minuti con entrambi i gol nei tempi supplementari. Passano in vantaggio i padroni di casa con Garritano, pareggia Tutino: saranno i veronesi ad affrontare lo Spezia in semifinale. Stasera Cittadella-Frosinone.

CICLISMO

TIRRENO-ADRIATICO

IN OTTO TAPPE

La 55/a Tirreno-Adriatico di ciclismo, che si correrà dal 7 al 14 settembre dopo il rinvio di marzo, quest'anno è stata suddivisa in 8 tappe, anziché le abituali 7. Si comincerà con la Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (Lucca), lunga 133 km.

ATLETICA

TORTU, DESALU E CRIPPA

OGGI SCENDONO IN PISTA

Oggi scendono in pista tre big azzurri: Filippo Tortu nei 100 metri a Langenthal, in Svizzera, Fausto Desalu al debutto stagionale nei 200 metri sulla stessa pista elvetica e Yeman Crippa di nuovo nei 1500 metri a Rovereto.

PATTINAGGIO

ALLENATORI DENUNCIATI

PER ABUSI E MOLESTIE

Il Ministero dello Sport francese ha reso noto che 21 tecnici di pattinaggio artistico su ghiaccio sono stati messi sotto inchiesta al termine dell'indagine scattata dopo una serie di denunce. Dodici gli allenatori accusati di molestie sessuali, abusi «fisici e verbali» e perfino di aver segregato delle atlete per punirle.

NUOTO

LEDECKY, BICCHIERE DI LATTE

IN TESTA PER I 50 STILE LIBERO

Incredibile Katie Ledecky. La 23enne fuoriclasse del nuoto, 5 ori olimpici, è riuscita a nuotare i 50 stile libero tenendo in equilibrio sulla cuffia che le copriva il capo un bicchiere di latte, senza versarlo durante la performance. Il tutto documentato con un video su TikTok, come ha fatto sapere via Twitter la stessa Ledecky definendo la prova «una delle migliori della carriera». Unica differenza rispetto alle gare, una maschera da sub con boccaglio per respirare in modo tale da non dover girare la testa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA