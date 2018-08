AFFASCINANTE SINALUNGA Supera la boa dei 70 anni di storia la mitica e indimenticata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AFFASCINANTESINALUNGA Supera la boa dei 70 anni di storia la mitica e indimenticata Citroen 2CV un'auto nata per il popolo (i contadini francesi) ma che grazie alle soluzioni innovative e alle sue forme inconfondibili si trasformo in una vera icona del marchio per vari decenni. Uno tra i rari modelli capace nel tempo di ricavarsi uno spazio nel cuore del pubblico. Per questo fu uno dei modelli più longevi di sempre con una permanenza in listino durata decenni, mentre ancora oggi resta viva con decine di raduni a lei dedicati, come quello a...