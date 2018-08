Zaia: «Servono regole più severe» Brugnaro: «Spero non si ripeta più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Lo dico da amante del mare e da patentato: servono regole più severe per la navigazione in laguna. Avendo già assistito nel passato anche recente a tragedie come questa, credo si possa tranquillamente affermare che cè un problema e che va risolto». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime. «Non entro nel merito delle dinamica dellincidente - ha aggiunto - saranno le competenti autorità ad accertare le responsabilità, ma è evidente che, per le caratteristiche del...