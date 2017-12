Vivere con 508 euro al mese dopo una vita di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOROVIGO «Ho lavorato come manovale per venti anni. Poi ho fatto il bracciante agricolo stagionale. Ho sempre versato i contributi e pagato le tasse. Non ho mai ricevuto una cartella di Equitalia. Ora, a 75 anni, percepisco una pensione di soli 508 euro al mese».A parlare è Franco, uno dei tanti pensionati residenti in provincia che riceve una pensione appena al di sopra del minimo previsto. Preferisce restare in parte anonimo: «Non per me e mia moglie, lo faccio per i nipoti. A 12 anni ci si può anche vergognare di un nonno...